استطلاع: 78% من الألمان لا يرون ميرتس الشخص المناسب لمنصب المستشار

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي في ألمانيا، أن غالبية كبيرة من الشعب الألماني لم تعد ترى في المستشار فريدريش ميرتس الشخص المناسب لتولي هذا المنصب.

جاء ذلك في الاستطلاع الإلكتروني الذي أجراه معهد "إينزا" لأبحاث الرأي لصالح صحيفة "بيلد".

وفي الاستطلاع أجاب ما مجموعه 78% من المشاركين بالنفي على سؤال: "هل لا يزال فريدريش ميرتس الشخص المناسب لمنصب المستشار الاتحادي؟".

وفي المقابل، لم يجب بـ "نعم" سوى 14% فقط من المشاركين، في حين امتنع 8% من المشاركين عن الرد.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يُشَكِّل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يُعْرَف بـ الاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأظهرت النتائج تدني شعبية ميرتس حتى بين ناخبي الحزبين المسيحيين؛ إذ أعرب 58% من هؤلاء الناخبين عن معارضتهم له مقابل 36% فقط أعربوا عن تأييدهم له.

وبحسب النتائج، فإن تأييد ميرتس آخذ في التراجع منذ منتصف العام الماضي، عندما كانت نسبة الراضين عن أدائه بين الناخبين الألمان تبلغ آنذاك أكثر من 30%.

وفي سياق متصل، أظهرت النتائج، أن لارس كلينجبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية ونائب المستشار الألماني، لا يحظى بتأييد كبير بين الناخبين الألمان وإن كان مستوى شعبيته أفضل من ميرتس، حيث أجاب 51% من الناخبين بالنفي ردًا على سؤال: "هل لا يزال لارس كلينجبايل الشخص المناسب لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي؟"، مقابل 24% فقط أجابوا بـ "نعم"، فيما امتنع 25% عن الإجابة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أظهر المشاركون تفهمًا محدودًا لما يسمى "جدار العزل"، أي المبدأ الذي ترفض بموجبه أحزاب أخرى كثيرة التعاون مع حزب "البديل"، أكبر حزب معارض في ألمانيا وصاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني.

وأعرب نحو نصف المشاركين (46 بالمئة) عن اعتقادهم بأن "جدار العزل" لم يعد مواكبًا للعصر، بينما يتمسك به نحو ثلث المشاركين (34 بالمئة)، وامتنع 20% عن الإجابة.