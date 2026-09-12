رئيس الصين يقترح على بريكس التعاون الصناعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

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• الرئيس شي جين بينغ قال إن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات للارتقاء بتعاون دول "بريكس" إلى مستويات جديدة

اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ على دول مجموعة "بريكس" تعميق التعاون الصناعي من خلال مشاركة مخرجات البحوث المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شي، السبت، خلال القمة الـ18 لقادة مجموعة "بريكس" المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال شي إن مجموعة بريكس تحولت على مر السنين إلى منصة التعاون الأكثر فاعلية للأسواق الصاعدة والدول النامية، وإلى نموذج لـ"الاكتفاء الذاتي المشترك".

واقترح تعميق التعاون بشكل أكبر في الصناعة وسلاسل التوريد خلال المرحلة المقبلة من خلال "التصنيع الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

ودعا شي إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي القائم على المصادر المفتوحة والمشاركة.

وأكمل: "مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لإنتاج المزيد من مخرجات البحوث والتطوير والتطبيقات، وتعميق التعاون في الصناعة وسلاسل التوريد".

وأشار شي إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات للارتقاء بتعاون "بريكس" إلى مستويات جديدة، داعيا دول المجموعة للانضمام إلى "المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي" التي تقودها الصين.

وبدأت مجموعة بريكس عام 2009 كمنتدى يضم الصين وروسيا والبرازيل والهند تحت اسم "بريك"، ثم تغير اسمها إلى "بريكس" عام 2011 بانضمام جنوب إفريقيا.

وتحولت المجموعة إلى تكتل يضم 11 عضوا بعد انضمام مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات عام 2024، وإندونيسيا عام 2025.

ومع توسعها، أصبحت بريكس تكتلا يمثل نحو نصف سكان العالم وحوالي 40 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.