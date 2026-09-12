مقتل 4 أشخاص في هجمات جديدة بأوكرانيا فيما استهدفت كييف الصناعة الروسية

ذكرت السلطات المحلية اليوم السبت أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء هجوم روسية ليلة الجمعة- السبت، فيما ذكرت أوكرانيا أنها هاجمت أهدافا صناعية في روسيا وأحدثت بها أضرارا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصة إكس، روسيا بمهاجمة بلدات وقرى بلا توقف تقريبا.

وأضاف أن هجوما بطائرة مسيرة في منطقة سكنية في زابوريجيا أسفر عن مقتل امرأة ورجل لدى استهداف منطقة سكنية، فيما أصيب ستة أشخاص آخرين. وسقط قتلى وجرحى آخرون في هجوم على شركة لم يتم ذكر اسهما في زابوريجيا.

وفي أوديسا على البحر الأسود، أصيب 37 شخصا على الأقل، من بينهم رضيع/خمسة أشهر/، طبقا لما ذكرته الإدارة العسكرية المحلية.

وأظهرت صور نشرتها السلطات مبنى سكنيا مؤلفا من عدة طوابق وقد وقعت به أضرار.

وفي تشورنومورسك، في منطقة أوديسا، كتب زيلينسكي أن 11 شخصا أُصيبوا في هجوم بمسيرة استهدف فندقا، "من بينهم ستة أشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة"، بحسب (د ب أ).