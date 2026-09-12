مودي وشي جين بينج يسعيان لإعادة ضبط العلاقات على هامش قمة بريكس

التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة بريكس في نيودلهي، في أحدث جهود تبذلها الدولتان الجارتان المتنافستان لإصلاح العلاقات التي توترت جراء اشتباك حدودي دام قبل ست سنوات.

وقال شي إن الصين تتعامل مع علاقاتها مع الهند من "منظور استراتيجي طويل الأمد"، داعياً البلدين إلى الاستفادة من نقاط قوة بعضهما البعض، ودعم كل منهما الآخر، والسعي نحو التنمية المشتركة.

كما حث على تحقيق "تعاون رفيع المستوى" بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين والهند، بوصفهما عضوين بارزين في الجنوب العالمي، يجب أن تعملا على تعزيز عالم أكثر تعددية قطبية وتساهما في السلام والاستقرار العالميين.

وشكر مودي نظيره الصيني على تعاون بلاده في استضافة القمة، مشيراً إلى أن الصين ستستضيف القمة في العام المقبل.

وكان الزعيمان قد أجريا محادثات في الصين العام الماضي خلال زيارة مودي لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون، وهي مجموعة إقليمية سياسية واقتصادية وأمنية تأسست برعاية صينية.

وتعد هذه القمة أول زيارة يقوم بها شي إلى الهند منذ عام 2019، وتُمثل خطوة أخرى نحو ذوبان جليد حذر بين الجارين المتنافسين، بعد مرور ست سنوات على اشتباك حدودي مميت ألحق أضراراً بالغة بالعلاقات بينهما.