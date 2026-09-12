أمريكا: شرطة ميسيسيبي تواصل التحقيق في وفاة امرأة عثر عليها معلقة من شجرة

أكدت شرطة ولاية ميسيسيبي الأمريكية، اليوم السبت، أنها لا تزال تحقق في وفاة تاسيا فورتشن، وهي امرأة سوداء عُثر عليها معلقة من شجرة الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من اعتقال رجل على خلفية مقتلها.

ووصفها المقربون منها بأنها أم ورياضية وامرأة متدينة، معربين عن أملهم في ألا يقتصر تذكرها على وفاتها المروعة.

وقالت السلطات، أمس الجمعة، إن الشرطة بحثت عن جاركيس راتليف "51 عاما" وهو رجل أسود، وتمكنت من العثور عليه واعتقاله أثناء سيره في أحد الشوارع.

وتابعت رئيسة شرطة جاكسون راشال بركني، أمس الجمعة، أنه من المتوقع أيضا إجراء اعتقالات أخرى في القضية.

وقال أندريه دي جروي النائب العام في ولاية ميسيسيبي، إنه من المقرر أن يمثل راتليف أمام محكمة جاكسون البلدية في موعد أقصاه صباح الاثنين.

وأكدت بركني، إن راتليف كانت تربطه "علاقة" بفورتشن، لكنها لم توضح طبيعة هذه العلاقة.

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على راتليف بتهمة القتل، ووصفت ذلك بأنه "تطور مهم" في التحقيق.

وقالت بركني، يوم الجمعة: "لكن هذا ليس ختام القضية. لا يزال التحقيق مستمرا، ومن المتوقع إجراء اعتقالات إضافية بينما يواصل محققونا تتبع الأدلة أينما قادتهم".

وأضافت: "ندرك أن هذه القضية حظيت باهتمام إعلامي من جميع أنحاء العالم، وكذلك باهتمام واسع داخل هذا المجتمع".