دفن ملك تورو الأوغندي أويو وسط صراع حاد على خلافته

دُفن ملك مملكة تورو الأوغندية أويو نيمبا اليوم السبت، وسط نزاع حاد حول الخلافة هز العائلة المالكة وأثار اهتمام البلاد بأكملها.

كان الملك التقليدي، الذي اعتلى عرش مملكة تورو في أوغندا وهو رضيع عام 1995، قد توفي الشهر الماضي جراء إصابته بالسرطان، عن عمر ناهز 34 عاما.

ودُفن إلى جانب أسلافه، عقب مراسم جنازة مثيرة للمشاعر ، أُقيمت في كاتدرائية أنجليكانية بمدينة فورت بورتال النائية، بالقرب من الحدود مع الكونغو، في ختام فترة حداد استمرت تسعة أيام.

وقال شيوخ العشيرة الحاكمة في المملكة، المعروفة باسم "بابيتو"، إن أويُو، الذي لم يكن متزوجا، لم يعلن لهم قط عن وجود وريث له، في حين شكك آخرون في المملكة في هذه الرواية، قائلين إنه ترك ابنا وُلد خارج إطار الزواج.

ولم يتم الكشف عن هوية الابن علنا، ما أدى إلى انتشار مزاعم مثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود وريثين محتملين على الأقل يقال إنهما من أبناء أويُو.

ويوم الأربعاء الماضي ، أعلنت لجنة من شيوخ مملكة تورو أنها اختارت أميرا يعمل صحفيا لخلافة أويو، وهو القرار الذي حظي بإشادة من أنصار التقاليد الذين يريدون أن يتولى شخص بالغ العرش، لكنه قوبل بالانتقاد من أقرب أقارب أويو.

وقالت روث كومونتالي، شقيقة أويو، إن الإعلان يهدف إلى "إحداث الانقسام والاضطرابات".

وقالت الملكة الأم بست كيميجيسا في بيان إن الصراع على الخلافة يقوّض قدرتهم على الحداد على وفاة الملك.

وقالت في البيان: "أناشد أيضا أولئك الذين يتصارعون على العرش: من فضلكم، سيكون هناك وقت لكل ذلك. دعونا نحزن وندفن ابني الملك أويو".