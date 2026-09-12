الحوثيون: 73 سفينة عبرت باب المندب خلال يومين

قال مصدر في وزارة النقل التابعة لحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليًا)، السبت، إن 73 سفينة عبرت مضيق باب المندب خلال اليومين الماضيين، معتبرًا أن حركة العبور "تدحض المزاعم بشأن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر".

وأضاف المصدر، في تصريحات لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين: "عبور 73 سفينة باب المندب خلال اليومين الماضيين".

وأوضح أن "باب المندب سجل عبور 36 سفينة الخميس، و37 سفينة الجمعة، ما يعادل 98.6 بالمئة من متوسط العبور قبل الحظر اليمني (الحظر الذي فرضته الجماعة على الملاحة السعودية بدءًا من 20 يوليو الماضي)"، وفق قوله.

وأشار إلى أن "الحظر اليمني (الحوثي) على الملاحة السعودية لم يؤثر على انسيابية حركة السفن الدولية عبر باب المندب".

وأضاف أن "الأرقام الفعلية لحركة السفن تدحض المزاعم بشأن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر".

ولم يذكر المصدر عدد السفن التي كانت تعبر المضيق قبل التطورات العسكرية الأخيرة، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الحكومة اليمنية بشأن تصريحاته حتى الساعة 16:00 (ت.غ).

وتأتي التصريحات بعد تغيرات ميدانية واسعة شهدتها خريطة السيطرة في اليمن خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلن الحوثيون السيطرة على عدة مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز في منطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب، بما يمنحهم، وفق هذه المعطيات، سيطرة فعلية على المضيق، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ووفق مصادر إعلامية وحوثية متطابقة، شملت تلك المديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، والوازعية وموزع والمخا وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة.

كما أفادت بشن غارات جوية مضادة على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، وقالت إنها تمكنت من القضاء على "تجمعات كبيرة" لعناصر الجماعة وتدمير عربات عسكرية وأسلحة، فضلًا عن التصدي لهجوم كبير على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.