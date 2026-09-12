خبير عسكري لبناني: زيارة الرئيس عون للنبطية محطة مهمة منذ بدء المفاوضات مع إسرائيل

قال العميد إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى النبطية تمثل محطة مهمة منذ بدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت في ظل انتقادات لبنانية واسعة لمسار التفاوض وعدم تحقيق انسحاب إسرائيلي من الجنوب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل واصلت اعتداءاتها رغم المحادثات، لافتًا إلى تدمير قرى خارج خط وقف إطلاق النار واستهداف مناطق في الجنوب، فضلًا عن تفجير كميات كبيرة من المواد المتفجرة في تلة علي الطاهر.

وأوضح أن زيارة عون أكدت أن الأولويات اللبنانية لا تقتصر على ملف سلاح حزب الله، وإنما تشمل أيضًا انسحاب إسرائيل وعودة النازحين والأسرى وإعادة إعمار الجنوب، معتبرًا أن ذلك يمثل تطورًا مهمًا في الموقف السياسي اللبناني.

وأشار فرحات إلى أن الخطاب السابق ركز بصورة أساسية على نزع سلاح حزب الله، بينما لم يحظ ملف الانسحاب الإسرائيلي بالمستوى نفسه من الاهتمام، موضحًا أن بعض التصريحات الأمريكية بدأت تتضمن إشارات إلى الانسحاب، لكنها لم تصل بعد إلى موقف واضح.

ولفت إلى أن حزب الله التزم بوقف إطلاق النار منذ إعلان نتنياهو وقفه في 20 يونيو الماضي، وفسح المجال أمام المسار السياسي، معتبرًا أن استمرار الاحتلال والاعتداءات يضع لبنان أمام مرحلة شديدة الحساسية.