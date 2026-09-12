مليارديران بريطانيان في العملات المشفرة يقدمان 97 مليون دولار لحزب فاراج

تلقى حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة، الذي يقوده نايجل فاراج، والذي ساهم في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 72 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار) من مليارديرين في مجال العملات المشفرة مطلع الأسبوع الجاري؛ مما أثار مخاوف بشأن دور المال في المعترك السياسي البريطاني.



وبعد انتشار أنباء عن تقديم بن ديلو، الشريك المؤسس لمنصة "بيت ميك" للعملات المشفرة، 36 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار) للحزب، أعلن المستثمر في العملات المشفرة كريستوفر هاربورن، اليوم السبت، أنه سيقدم تبرعًا مماثلًا.



وقال هاربورن، إنه يدعم حزب إصلاح المملكة المتحدة لأنه يعتقد أن سياساته ستجذب الاستثمارات التي تحتاج إليها بريطانيا لتعزيز اقتصادها، وتوليد الإيرادات اللازمة لتمويل الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة.