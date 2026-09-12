بلغاريا تحقق في شبهة عمل تخريبي استهدف مستودع ذخيرة تابع لشركة تدعم أوكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية البلغارية احتمال أن يكون الحريق الذي اندلع في مستودع للذخيرة بالقرب من مدينة جابروفو وسط البلاد، عملا تخريبيا.

ويُعد هذا ثاني انفجار خلال ما يزيد قليلًا على شهر في أحد المواقع التابعة لشركة إيمكو البلغارية للصناعات الدفاعية، التي سبق أن زودت أوكرانيا بالذخيرة. ولم يُصب أحد في الحادث الذي وقع في موقع جورني فاربيشتا ليلة الجمعة/السبت الماضية.

وقال وزير الداخلية إيفان ديميردجييف في موقع الحادث: "لا نستبعد احتمال وجود تأثير من الخارج، غير أن عدم الالتزام بشروط التخزين لا يستبعد وجود عامل خارجي، إذ إن الاحتمالين غير متعارضين". ولم يذكر روسيا صراحة. وأعلن الوزير أنه سيتم الآن فحص جميع مستودعات الذخيرة في بلغاريا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي ظل سلسلة من الحوادث التي وقعت في منشآت تابعة لشركات الصناعات الدفاعية في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي تدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، طالب تحالف المعارضة الموالي للغرب "بلغاريا الديمقراطية" بإجراء تحقيق في وجود "صلة روسية" بالانفجارات التي وقعت في مواقع تابعة لشركة إيمكو.

يشار إلى وقوع انفجار في مصنع للذخيرة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد اندلاع حريق في الثالث عشر من الشهر الماضي، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوعه. وفي ذات الشهر أيضًا، يُعتقد أن حريقًا ألحق أضرارًا بالغة بأحد مباني شركة "ميلريم روبوتيكس" الإستونية للصناعات الدفاعية في العاصمة تالين.

وفي رومانيا، التي تشترك في حدود مع أوكرانيا، أعلن جهاز الاستخبارات الروماني "إس آر آي" في الثامن من الشهر الجاري عن إحباط عملية تخريب كان يجري التنسيق لها من جانب روسيا.

وقد يشكل الانفجاران اللذان وقعا في موقعي شركة إيمكو في بلغاريا جزءًا من نمط أوسع من أعمال التخريب المشتبه فيها أو المؤكدة ضد سلاسل الإمداد العسكرية لأوكرانيا في أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن اللافت أيضًا أنه لم يسقط قتلى في الحادث الحالي في مستودع إيمكو، كما لم يسقط قتلى في الحادث الذي وقع في العاشر من أغسطس.

وكانت مستودعات ذخيرة بلغارية يُعْتَقَد أنها ترتبط بشركة إيمكو، شهدت سلسلة انفجارات متفرقة بين عامي 2011 و2020 أدت إلى تدمير كميات من الذخائر.