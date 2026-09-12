وثائق استخباراتية تكشف تلقي بوش وكلينتون تحذيرات قبل هجمات 11 سبتمبر

كشفت وثائق استخباراتية أمريكية رُفعت عنها السرية عن تحذيرات متكررة تلقاها البيت الأبيض خلال عهدي الرئيسين السابقين جورج بوش الابن وبيل كلينتون، بشأن تهديدات تنظيم القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر 2001.

ووفقًا لما نشرته قناة "سي إن إن"، رفعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" السرية عن أكثر من 100 صفحة من وثائق الإيجاز اليومي التي كانت تُقدم للبيت الأبيض قبل هجمات 11 سبتمبر.

وبحسب الوثائق، تضمنت التقارير المقدمة للرئيسين بوش وكلينتون معلومات استخباراتية بشأن تهديدات تنظيم القاعدة، إلى جانب تحذيرات متكررة للإدارة الأمريكية.

ومن بين الوثائق وثيقة مؤرخة في 10 سبتمبر 1998، تضمنت تحذيرا من أن زعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن كان يفضل استهداف الولايات المتحدة داخل أراضيها، مشيرة إلى احتمال استخدام طائرة محملة بالمتفجرات لتنفيذ هجوم داخل مدينة أمريكية.

كما تضمنت الوثائق تحذيرات بشأن صلات ابن لادن ببرامج تستهدف الولايات المتحدة أو منشآتها في الخارج، إضافة إلى تهديدات محتملة بتنفيذ هجمات على مركز تسوق في واشنطن، أو الحصول على مواد لصنع قنبلة نووية، أو استخدام أسلحة كيميائية، أو اختطاف مواطن أمريكي.

وفي تقرير استخباراتي مؤرخ في 6 أغسطس 2001 بعنوان "ابن لادن مصمم على شن هجوم في الولايات المتحدة"، ورد أن عناصر من تنظيم القاعدة كانوا يقيمون في الولايات المتحدة "منذ سنوات"، وأن التنظيم "يمتلك بنية دعم قد تساعد في شن الهجمات".

-هجمات 11 سبتمبر

في صباح 11 سبتمبر 2001، استهدف مهاجمون مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، المعروف بالبرجين التوأمين، ضمن سلسلة هجمات استهدفت مواقع في الولايات المتحدة.

واختُطفت 4 طائرات ركاب أقلعت من نيويورك وبوسطن وواشنطن، وكانت متجهة إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.

وعند الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي، اصطدمت طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، قبل أن تصطدم طائرة أخرى تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" بالبرج الجنوبي عند الساعة 09:03.

وبعد ذلك، اصطدمت طائرة ثالثة مختطفة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فيما تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا.

وأسفرت هجمات 11 سبتمبر عن مقتل 2977 شخصا في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، باستثناء المهاجمين الـ19 الذين اختطفوا الطائرات.