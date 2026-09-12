الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين الاعتداءات على المنشآت النفطية في السعودية

أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق–غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بعدد من المسيرات القادمة من الأراضي العراقية، نتج عنه إصابات بشرية ومادية، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة المملكة، وتهديدا خطيرا لأمنها واستقرارها، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام على أن استهداف البنية التحتية والمنشآت النفطية وخطوط نقل الطاقة يمثل تهديدا مباشرا لأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد الإقليمي والدولي، مؤكدا رفض الجامعة العربية القاطع لاستخدام أراضي أي دولة عربية منطلقا لشن هجمات على دولة عربية أخرى، أو المساس بأمنها واستقرارها.

وأكد الأمين العام تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة وضرورية لصون سيادتها وحماية أمنها ومقدراتها الوطنية، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الصدد، عن تقديره لقرار المملكة العربية السعودية التي آثرت عدم الرد في الوقت الحالي لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف الجوار العربي، انطلاقا من الأراضي العراقية، بما يعزز مبادئ حُسن الجوار ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.