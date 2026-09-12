العراق: الإجراءات في عدد من المنافذ مع إيران مؤقتة

قالت هيئة المنافذ العراقية، إن «الإجراءات المتخذة في عدد من المنافذ الحدودية مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة، بهدف إعادة تنظيم العمل داخل هذه المنافذ، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير آليات التدقيق والسيطرة، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والبضائع وفق الإجراءات المعتمدة».

وأكدت في بيان، مساء السبت، أن حركة العبور مع الجانب الإيراني لم تتوقف، ومستمرة بالعمل في منفذي زرباطية والمنذرية على مدار 24 ساعة، وتتم من خلالهما حركة المسافرين والتبادل التجاري بانسيابية عالية.

وأوضحت أن «الإجراء يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنافذ مراجعة دورية لواقع المنافذ الحدودية واحتياجاتها التنظيمية والفنية، وبالتنسيق مع جميع الدوائر والأجهزة العاملة فيها، بما يعزز أمن الحدود ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية الحركة التجارية وحركة المواطنين».

وأشارت الهيئة إلى أنها «تعمل على استكمال المتطلبات التنظيمية والتأهيلية في المنافذ الأخرى، تمهيدًا لإعادة العمل فيها حال استكمال الإجراءات المطلوبة، وبما يحقق أعلى درجات التنظيم والسيطرة والانسيابية».

وأصدرت هيئة الإعلام الأمني العراقي، صباح اليوم السبت، توضيحًا بشأن إغلاق عدد من المنافذ الحدودية.

وقالت الهيئة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الجهات الأمنية المختصة باشرت بعمليات ترتيب إداري وأمني في عدد من المنافذ الحدودية، وهذا يستوجب إغلاقها».

وأشارت إلى «اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف العمل الاستخباري والتحقيق والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها».

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي لقناة «السومرية» بإغلاق منفذ الشلامجة الحدودي بشكل مؤقت، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي.

وقال المصدر لـ«السومرية نيوز» إن إغلاق المنفذ تم «لأسباب غير معروفة»، موضحا أن القرار يشمل حركة المسافرين والبضائع.

ويقع منفذ الشلامجة شرقي محافظة البصرة، ويعد من أبرز المعابر البرية التي تربط العراق بإيران.

وجاء إغلاق المنفذ بعد وقت قصير من إصدار الزيدي، فجر السبت، قرارا بإعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة العمليات، عقب ثبوت انطلاق هجمات استهدفت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة.