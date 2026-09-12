رئيس الحكومة العراقية يسمح بعبور المسافرين العالقين في منفذين مع إيران

وجه رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بالسماح بعبور المسافرين العالقين في منفذي الشلامجة والشيب مع إيران.

وذكر تلفزيون (العراقية) الرسمي أن الزيدي وجه أيضا بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه ونقل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى الإمرة، وإحالتهم إلى التحقيق في ضوء الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في محافظة ميسان.

يشار إلى أن الشلامجة والشيب بين المعابر الرئيسية الرسمية بين إيران والعراق.

وكانت السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق إغلاق عدد من المنافذ الحدودية لمعرفة ملابسات خروقات ومخالفات.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم: "باشرت الجهات الأمنية المختصة بعمليات ترتيب إداري وأمني في عدد من المنافذ الحدودية، وهذا يستوجب إغلاقها، واتُخذت سلسلة من الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف العمل الاستخباري والتحقيق والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها".

وأضافت أنها تود إعلام المواطنين والمسافرين بأن منفذي زرباطية والمنذرية مفتوحان أمام حركة المسافرين.

وكان الزيدي وجه في وقت مبكر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات محافظة ميسان الواقعة على بعد 400 كم جنوب شرقي العراق.

وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان صحفي، إن الزيدي أمر بإعفاء قائد العمليات من منصبه، على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة.