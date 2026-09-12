عمر فايد على مقاعد بدلاء فروزينوني أمام جنوى بالدوري الإيطالي

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أعلن ماسيميليانو ألفيني، المدير الفني لفريق فروزينوني، التشكيل الأساسي لمواجهة جنوى، المقرر إقامتها عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويتواجد المدافع المصري عمر فايد على مقاعد بدلاء فروزينوني خلال مواجهة جنوى، ليظهر على دكة البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادمًا من فنربخشة قبل أيام.

ويحل فروزينوني ضيفًا على جنوى، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، حيث يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وكان فايد قد شارك كبديل مع فروزينوني خلال مواجهة ساسولو في دور الـ32 من بطولة كأس إيطاليا، والتي انتهت بخروج فريقه بركلات الترجيح.

ونجح المدافع المصري في تسجيل ركلة الترجيح التي سددها، إلا أن فروزينوني لم يتمكن من حسم التأهل وودع منافسات كأس إيطاليا.

وانضم عمر فايد، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى صفوف فروزينوني قادمًا من فنربخشة التركي، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وبلغت قيمة انتقال المدافع المصري إلى فروزينوني نحو 500 ألف يورو.

وجاء تشكيل فروزينوني لمواجهة جنوى كالتالي:

حراسة المرمى: لورينزو بالميساني.

خط الدفاع: أنتوني أويونو، جورجيو تشيتاديني، جابرييل كالفاني، جابرييل براتشاليا.

خط الوسط: جياكومو كالو، باتريزيو ماسيني، رومانو شميد.

خط الهجوم: فارس جيدجميس، أنطونيو رايموندو، جورجي كفيرنادزي.