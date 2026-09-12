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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اعتماد "إعلان نيودلهي" الصادر عن قمة مجموعة بريكس، مؤكدًا أن الإعلان يمثل إطارًا يوجّه الجهود الدبلوماسية للدول الأعضاء.

وكان من أبرز بنوده ضرورة الانخراط في جهود منع نشوب النزاعات، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، مجددًا الالتزام بتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية.

وأعرب الإعلان عن قلق بالغ إزاء تنامي مخاطر التهديد النووي والصراعات، مشددًا على ضرورة الحفاظ دائمًا على الضمانات النووية ومعايير السلامة والأمن النووي، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة.

كما أعربت دول بريكس عن قلقها إزاء التوسع في فرض الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية أحادية الجانب التي تشوه حركة التجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ودعا الإعلان إلى مواصلة المناقشات بهدف التوصل إلى حلول عملية لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود بين دول مجموعة بريكس، كما أدان فرض التدابير القسرية أحادية الجانب، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.