باركولا أساسيا في تشكيل ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي للريدز استعدادًا لمواجهة فولهام، مساء اليوم السبت، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.
ويدخل ليفربول المباراة محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي وأرسنال، صاحبي الصدارة.
وجاء تشكيل ليفربول أمام فولهام على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: رونالد أراوخو، جيريمي جاكيه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.
خط الوسط: ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.
خط الهجوم: فيكتور مونيوز، ألكسندر إيزاك، برادلي باركولا.