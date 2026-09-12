باركولا أساسيا في تشكيل ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

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أعلن أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي للريدز استعدادًا لمواجهة فولهام، مساء اليوم السبت، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

ويدخل ليفربول المباراة محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي وأرسنال، صاحبي الصدارة.

وجاء تشكيل ليفربول أمام فولهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جيريمي جاكيه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: فيكتور مونيوز، ألكسندر إيزاك، برادلي باركولا.