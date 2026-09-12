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نفذت روسيا غارة جوية كبيرة على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية والمنطقة المحيطة، فيما لا تزال حركة السفن في البحر الأسود مضطربة للبلدين، مما يؤثر على تصدير السلع بما في ذلك الحبوب.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، عبر تطبيق "تليجرام"، إن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز من البحر وصواريخ باليستية و129 طائرة مسيرة عبر أوكرانيا.

وأظهرت البيانات الأولية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أو صدت 110 أهداف جوية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأصيب 17 شخصا على الأقل، من بينهم رضيع عمره خمسة أشهر، طبقا لما ذكرته الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا.

وأظهرت صور نشرتها السلطات مبنى سكنيا مكونا من عدة طوابق لحقت به أضرار.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها ضربت مصنع زابوريجستال في زابوريجيا ومحطات لمعالجة الخامات ومنشأة للمعادن في كريفي ريه ومجمع "انتربايب ستيل" في دنيبرو، قائلة إن "المنشأة كانت تدعم الإنتاج العسكري الأوكراني".

ولم تعلق أوكرانيا، ولم يتسن لوكالة بلومبرج للأنباء التحقق من المعلومات.