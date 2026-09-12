زيلينسكي يعلن أنه سيلتقي مع بوتين إذا تمت دعوة الزعيمين لحضور قمة مجموعة العشرين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لصحيفة "دويتشه فيله"، في مقابلة نشرت اليوم السبت، إنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا تم توجيه دعوة للزعيمين لحضور قمة مجموعة العشرين للدول الغنية والنامية في ديسمبر في ميامي.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية لبوتين، اليوم السبت، إنه لم يتم بعد مناقشة احتمال حضور بوتين للقمة.

وقال الكرملين في السابق إن زيلينسكي يمكن أن يأتي إلى موسكو، إذا كان يرغب في الاجتماع مع بوتين، وهو اقتراح رفضته كييف.

وذكرت السلطات المحلية، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات روسية الليلة الماضية على أوكرانيا.

وأسفر هجوم بطائرة مسيرة في منطقة سكنية في زابوريجيا عن مقتل امرأة ورجل، وتردد أن شخصا آخر على الأقل أصيب عندما تم استهداف منطقة سكنية.

وفي أوديسا على البحر الأسود، أصيب 17 شخصا على الأقل، من بينهم رضيع عمره خمسة أشهر، طبقا لما ذكرته الإدارة العسكرية المحلية.

وأظهرت صور نشرتها السلطات مبنى سكنيا مكونا من عدة طوابق لحقت به أضرار.

وفي مكان آخر، ذكر أوليكساندر هانجا، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، إن شخصا واحدا قتل في هجوم على مصنع في مدينة كرييفي ريه جنوب شرق أوكرانيا، وتعرض اثنان آخران لإصابات في الحادث.