مصدر فرنسي: اشتباه في عمل تخريبي وراء خروج قطار عن مساره بمنطقة نورماندي

أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، بأن السلطات تشتبه في أن خروج قطار عن مساره في شمال غرب البلاد، والذي أسفر عن إصابة 44 شخصاً، كان نتيجة عمل تخريبي.

وقال المصدر إن الشرطة عثرت على قطعة من قضبان سكة الحديد على مسار القطار، ما جعل فرضية العمل التخريبي تتصدر اتجاه التحقيقات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان القطار الذي استقله 186 راكباً، يسير بين مدينتي روين وكايين في منطقة نورماندي عندما خرج عن مساره نحو الساعة 7.45 مساء أمس الجمعة.

وقال أحد الركاب، لويس (24 عاماً)، لموقع "إيسي نورماندي": "فجأة، شعرتُ ببعض الهزات، ثم بعد ثلاث ثوانٍ، اشتدت أكثر فأكثر. لم أستطع البقاء في مقعدي.. تحطمت النوافذ جزئيًا، ودخل الحصى من السكة إلى العربة. لقد كان الأمر مروعًا حقًا؛ ما زلت أرتجف".

وقد فعّلت السلطات خطة الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية، حيث تم استدعاء 130 رجل إطفاء و5 فرق طبية و80 مركبة.

فيما صرح المدعي العام في روين سيباستيان جالوا، بأن 44 شخصاً أصيبوا، بينهم امرأة حالتها "حرجة"، مشيراً إلى أن السائق خضع لفحوص كشف الكحول والمخدرات، جاءت نتائجها سلبية.