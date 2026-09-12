تايوان ترفض اعتراض بكين على مشاركة نائبة الرئيس في منتدى بإيطاليا

رفضت وزارة خارجية تايوان اعتراضات بكين على زيارة نائبة رئيس البلاد،هسياو بي-خيم، لإيطاليا لحضور منتدى أوروبي حول الديمقراطية في جزيرة فينتوتيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هسياو كوانج-وي إن الصين "ليس لديها أي حق في التدخل" حسب موقع ميرور ميديا. وأضاف أن المكتب الرئاسي سيقدم معلومات بشأن زيارة هسياو بعد عودتها إلى تايوان، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

وكانت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بينا بيتشيرنو قد أعلنت عن وصول هسياو إلى مؤتمر فينتوتيني الثاني للحرية والديمقراطية، قائلة: "إنني سعيدة بأن هسياو بي-خيم، نائبة رئيس تايوان، وصلت للتو إلى جزيرة فينتوتيني"، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا).

وأضافت "لا أحد ولا حتى الصين، يمكن أن يقرر من يمكن أو لا يمكن التحدث هنا".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج قد قالت أمس الجمعة إن بكين قدمت "احتجاجات رسمية شديدة اللهجة" لدى إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة "سياسيين من مؤيدي استقلال تايوان" في المنتدى، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

واتهمت ماو حكومة تايوان وسياسيين بالتواطؤ مع قوى خارجية للسعي نحو استقلال تايوان بذريعة الديمقراطية والحرية.