مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية على أوكرانيا

ذكرت السلطات المحلية اليوم السبت أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات روسية الليلة الماضية على أوكرانيا.

وأسفر هجوم بطائرة مسيرة في منطقة سكنية في زابوريجيا عن مقتل امرأة ورجل، وتردد أن شخصا آخر على الأقل أصيب عندما تم استهداف منطقة سكنية.

وفي أوديسا على البحر الأسود، أصيب 17 شخصا على الأقل، من بينهم رضيع، 5 أشهر، طبقا لما ذكرته الإدارة العسكرية المحلية.

وأظهرت صور نشرتها السلطات مبنى سكنيا مكونا من عدة طوابق لحقت به أضرار.

وفي مكان آخر، ذكر أوليكساندر هانجا، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك إن شخصا واحدا قتل في هجوم على مصنع في مدينة كرييفي ريه جنوب شرق أوكرانيا. وتعرض اثنان آخران لإصابات في الحادث.