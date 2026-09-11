محافظ البنك المركزي الفرنسي: وضع الاقتصاد يدعو للقلق

قال محافظ بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) إيمانويل مولان، إن وضع الاقتصاد مثير للقلق، وحث الحكومة على اتخاذ إجراء لمواجهة عجز الموازنة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت إذاعة "آر تي إل" عن مولان، وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أيضا: "لن أقول إن فرنسا في خطر، لكن الوضع مثير للقلق وغير مرض".

وأضاف: "هناك ما يدعو إلى القلق اليوم لأن هناك أمورا يتعين التعامل معها، خاصة المالية العامة وعجز الموازنة".

وفي حين يشهد اقتصاد منطقة اليورو توسعا اقتصاديا مستداما، تتخلف فرنسا عن الركب. وفي ظل ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الاستثمارات، خفضت وكالة الإحصاء الفرنسية (إنسي) أمس الخميس توقعاتها لنمو الاقتصاد عام 2026 إلى 4ر0%، مقارنة بـ 7ر0% في التوقعات السابقة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة تقديراتها المحدثة للناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وجاءت تصريحات مولان بشأن الوضع في فرنسا بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أمس الخميس للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب مع إيران.