الشرطة السويسرية: 5 قتلى و40 مصابا في حادث انقلاب حافلة سياحية شرقي البلاد

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ذكرت الشرطة السويسرية، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون في حادث انقلاب حافلة سياحية في شرق البلاد.

وانقلبت الحافلة السياحية الهولندية بعد ظهر أمس الخميس بين قريتي سوش وتسرنيتس في كانتون جراوبوندن في جبال الألب وتوجهت فرق الإنقاذ إلى الموقع.

وقالت الشرطة إن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

ويحقق ممثلو الادعاء والشرطة في سبب الحادث ولا يعتقد أن الحافلة اصطدمت بمركبات أخرى.

وذكرت وكالة "أواد" للسياحة، التي نظمت الرحلة في بيان أنها تشعر بصدمة بالغة بسبب حادث الحافلة المأسوي وتتعاطف مع هؤلاء المتضررين وذويهم.

وتعهد الرئيس السويسري جي بارميلان على موقع التواصل الاجتماعي إكس بأن السلطات السويسرية تضمن "تحقيقا شاملا" بشأن القضية.