 ضبط سائق سيارة نصف نقل متهم بالسير عكس الاتجاه في السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط سائق سيارة نصف نقل متهم بالسير عكس الاتجاه في السلام

محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 12:52 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 12:52 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق سيارة نصف نقل؛ لاتهامه بالسير عكس الاتجاه بمدينة السلام بالقاهرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وقالت الداخلية في بيان اليوم، إنها رصدت منشورا مدعوما بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نصف نقل بالسير عكس الاتجاه بمدينة السلام بالقاهرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وتابعت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، سائق ومقيم بالقليوبية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 31 أغسطس المنقضي، لاختصار الطريق.

وأضافت الداخلية أنه تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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