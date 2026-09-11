أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استعداداتها التشغيلية لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والطلاب، بما يضمن انتظام حركة القطارات وتيسير انتقالهم إلى وجهاتهم المختلفة، في إطار توجيهات وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وخاصة الطلاب، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2026 - 2027.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه تقرر تشغيل 823 قطارا يوميا بمختلف درجات السفر المكيفة والتهوية والعادية لخدمة الركاب بجميع الخطوط على مدار 24 ساعة، وضم عربات إضافية على القطارات المجدولة في أوقات الذروة الصباحية وأوقات الظهيرة والاستعداد لتشغيل قطارات إضافية وفق كثافة الركاب بالوجهين القبلي والبحري.

وأكدت الهيئة تسهيل حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ ومكاتب صرف التذاكر بالمحطات الرئيسية وطرق الدفع المختلفة تيسيرا على الركاب، وتوفير 45 منفذا لاستخراج الاشتراكات للطلاب بالمحطات الرئيسية لتيسير إجراءات استخراج الاشتراكات، منوهة بالتواجد الدائم لممثلي المبيعات وخدمة العملاء لسرعة التعامل وتلافي أي شكوى من المسافرين واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

وشددت الهيئة على تكثيف عمليات الصيانة والتجهيز للقطارات والمحطات، مع التأكيد على جاهزية كل القطارات قبل التشغيل، ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم للقطارات قبل القيام من المحطة الابتدائية وأثناء المسير للمحافظة على نظافة القطارات وتأمينها.

وأشارت إلى متابعة انتظام حركة القطارات على مدار اليوم من خلال غرف العمليات ومراكز التحكم والسيطرة الآلية على مستوى الشبكة، والتنسيق المستمر بين قطاعات التشغيل المختلفة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، بالإضافة إلى تكثيف التفتيش والرقابة بالمحطات وداخل القطارات لمواجهة السلوكيات السلبية التي تؤثر على سلامة الركاب أو التهرب من سداد قيمة التذكرة، والإعلان بصورة مستمرة عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات لإخطار الركاب بمواعيد وصول وقيام الرحلات.

وأكدت هيئة السكك الحديدية مواصلة استعداداتها على مدار الساعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للركاب، مع استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الزيادة في أعداد الركاب خلال تلك الفترة.

كما ناشدت الطلاب والركاب ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم التزاحم على أبواب القطارات أثناء الصعود والنزول، والحرص على عدم عبور السكة من الأماكن غير المخصصة حفاظا على سلامتهم وانتظام حركة القطارات.