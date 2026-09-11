رويترز: الحوثيون وصلوا إلى جزيرة بريم اليمنية في مضيق باب المندب

قلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن 4 مصادر ​حكومية يمنية، قولهم إن الحوثيين المتحالفين مع إيران ​وصلوا في ​وقت مبكر من ⁠اليوم الجمعة ​إلى جزيرة بريم ​اليمنية الاستراتيجية، الواقعة عند مدخل مضيق ​باب المندب، ​وذلك عقب انسحاب القوات ‌الحكومية.

وتُعد ⁠هذه الخطوة أبرز تقدم تحرزه الجماعة ​حتى ​الآن ⁠نحو السيطرة على هذا ​الممر المائي ​بالغ ⁠الأهمية للشحن.

وكانت الوكالة نقلت عن مصدرين حكوميين يمنيين اليوم، ​بأن ​الحوثيين وصلوا إلى ⁠مدينة ​ذباب الواقعة ​مباشرة على مضيق باب المندب ​مقابل ​جزيرة بريم.

وذكرت مصادر ‌حكومية ⁠لرويترز أمس الخميس أن السيطرة ​على ​ذباب ⁠وبريم أمر ​أساسي لبسط ​السيطرة ⁠على المضيق.

فيما صرح مصدران ​حكوميان يمنيان لرويترز ‌اليوم، بأن القوات ​الحكومية اليمنية ​انسحبت من جزيرة ⁠بريم الواقعة ​في مضيق ​باب المندب.