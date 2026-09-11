رويترز: الحوثيون وصلوا إلى جزيرة بريم اليمنية في مضيق باب المندب

قلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن 4 مصادر حكومية يمنية، قولهم إن الحوثيين المتحالفين مع إيران وصلوا في وقت مبكر من اليوم الجمعة إلى جزيرة بريم اليمنية الاستراتيجية، الواقعة عند مدخل مضيق باب المندب، وذلك عقب انسحاب القوات الحكومية.
وتُعد هذه الخطوة أبرز تقدم تحرزه الجماعة حتى الآن نحو السيطرة على هذا الممر المائي بالغ الأهمية للشحن.
وكانت الوكالة نقلت عن مصدرين حكوميين يمنيين اليوم، بأن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب مقابل جزيرة بريم.
وذكرت مصادر حكومية لرويترز أمس الخميس أن السيطرة على ذباب وبريم أمر أساسي لبسط السيطرة على المضيق.
فيما صرح مصدران حكوميان يمنيان لرويترز اليوم، بأن القوات الحكومية اليمنية انسحبت من جزيرة بريم الواقعة في مضيق باب المندب.