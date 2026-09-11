جرينبيس: بقعة نفطية تتسع في مضيق هرمز

تتسع بقعة نفطية في مضيق هرمز بصورة مثيرة للقلق، وفقا لمنظمة "جرينبيس" المعنية بحماية البيئة.

وبحسب المنظمة، تقع البقعة في الجانب الشرقي من المضيق البحري. وقالت المنظمة في بيان اليوم الجمعة إن المساحة الظاهرة للتلوث تضاعفت تقريبا خلال يوم واحد.

وأضافت المنظمة: "كانت المساحة المتضررة الظاهرة في صور الأقمار الاصطناعية تبلغ نحو 200 كيلومتر مربع في 9 سبتمبر. وفي 10 سبتمبر، اتسعت المساحة المتضررة بالفعل إلى نحو 400 كيلومتر مربع".

وترجح المنظمة أن يكون مصدر البقعة هو النفط المتسرب من الناقلة "ريسكو" التي رُصدت مؤخرا بالقرب من نقطة بدء التلوث. ومنذ ذلك الحين، لم يتم استقبال أي إشارة من السفينة. ويُرجح أن التسرب بدأ مساء 8 سبتمبر أو خلال الليل. وفي ذلك الوقت، تم أيضا رصد مؤشرات حرارية ذات صلة، بحسب بيانات المنظمة.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أنه هاجم ناقلة "ريسكو" وناقلات أخرى مرتبطة بإيران.

ويشهد مضيق هرمز منذ بدء حرب إيران، وما تلا ذلك من هجمات متواصلة على ناقلات النفط من جانب أطراف الحرب، تسربا متكررا للنفط. ويشكل وصول النفط إلى الساحل خطرا كبيرا على البيئة. وكانت تقارير قد أفادت في أغسطس الماضي بوجود نفط في جزيرة قشم التابعة لإيران، ما يهدد مواطن السلاحف البحرية ومناطق صيد مهمة.