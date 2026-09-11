روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالدرونز

ذكرت السلطات الأوكرانية أن غارات جوية روسية على كييف أسفرت عن إصابة 8 أشخاص واندلاع حريق في مبنى سكني من 9 طوابق في المدينة، صباح اليوم الجمعة، في الوقت الذي استأنفت فيه موسكو هجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف قصير تزامن مع زيارة مبعوثين أمريكيين.
وأظهرت لقطات لوكالة رويترز جنودا يحاولون إخماد الحريق في المبنى السكني حيث تحطمت عدة نوافذ.
وفي روسيا، ألحقت طائرات بدون طيار "درونز" أوكرانية أضرارا ببنية تحتية مدنية في مدينة ساراتوف الواقعة على نهر الفولجا بوسط البلاد، حسبما قال حاكم المنطقة رومان بوسارجين عبر تطبيق تليجرام، مضيفا أنه لم تقع إصابات.
وقالت شركة التجارة الإلكترونية الروسية (أوزون) عبر تليجرام أيضا إن هجوما أوكرانيا بطائرات "درونز" تسبب في اندلاع حريق في مركزها اللوجستي في ساراتوف.
واستهدفت أوكرانيا في الفترة الماضية أكثر من 20 مستودعا للشركة وشريكتها الكبرى وايلدبيريز.
وفي مدينة فولجوجراد الواقعة إلى الجنوب من ساراتوف وعلى ضفاف نهر الفولجا أيضا، أصاب هجوم صاروخي شخصين بعد أن ضرب مبنى سكنيا، كما ألحق الحطام أضرارا بمنشأة صناعية، وفقا لما قالته السلطات المحلية عبر تليجرام.
قال دميتري ميليايف حاكم منطقة تولا في وسط روسيا اليوم الجمعة إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات بطائرات "درونز" على المنطقة.
وأضاف ميليايف في منشور على تليجرام أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 26 "درونز" فوق المنطقة خلال الليل.