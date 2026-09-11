روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالدرونز

ذكرت السلطات الأوكرانية أن غارات جوية روسية على كييف أسفرت عن إصابة 8 أشخاص واندلاع ​حريق في مبنى سكني من 9 طوابق في ‌المدينة، صباح اليوم الجمعة، في الوقت الذي استأنفت فيه موسكو هجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف قصير تزامن مع ​زيارة مبعوثين أمريكيين.

وأظهرت لقطات لوكالة رويترز جنودا يحاولون ​إخماد الحريق في المبنى السكني حيث تحطمت عدة ⁠نوافذ.

وفي روسيا، ألحقت طائرات بدون طيار "درونز" ​أوكرانية أضرارا ببنية تحتية مدنية في مدينة ساراتوف ​الواقعة على نهر الفولجا بوسط البلاد، حسبما قال حاكم المنطقة رومان ‌بوسارجين ⁠عبر تطبيق تليجرام، مضيفا أنه لم تقع إصابات.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية الروسية (أوزون) عبر تليجرام أيضا إن هجوما أوكرانيا بطائرات "درونز" تسبب في اندلاع حريق في مركزها اللوجستي ​في ساراتوف. ​

واستهدفت أوكرانيا ⁠في الفترة الماضية أكثر من 20 مستودعا للشركة وشريكتها الكبرى وايلدبيريز.

وفي مدينة فولجوجراد الواقعة ​إلى الجنوب من ساراتوف وعلى ضفاف نهر ​الفولجا ⁠أيضا، أصاب هجوم صاروخي شخصين بعد أن ضرب مبنى سكنيا، كما ألحق الحطام أضرارا بمنشأة صناعية، وفقا لما قالته السلطات ⁠المحلية ​عبر تليجرام.

قال ​دميتري ميليايف ‌حاكم منطقة تولا ​في ​وسط روسيا اليوم الجمعة ⁠إن ​شخصين قتلا ​وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات ​بطائرات ​"درونز" على المنطقة.

‌وأضاف ⁠ميليايف في منشور على تليجرام ​أن ​وحدات ⁠الدفاع الجوي ​الروسية أسقطت ​26 ⁠ "درونز" فوق ⁠المنطقة ​خلال ​الليل.