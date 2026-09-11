محافظ الإسكندرية يبحث مع نقيب الصحفيين خارطة طريق نادي الصحفيين

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، وفدًا من نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعراض خطط التطوير والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها المحافظة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التي تهم الصحفيين وأبناء الإسكندرية.

وضم وفد نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وحسين الزناتي، وكيل النقابة، وهشام يونس، أمين الصندوق، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة للتدريب، فيما حضر اللقاء من جانب محافظة الإسكندرية محمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد فؤاد، المستشار الإعلامي للمحافظة.

واستعرض محافظ الإسكندرية خلال اللقاء خطط التطوير الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، وما تستهدفه من إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الصورة الحضارية للمدينة بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والاقتصادية والسياحية.

وتناول اللقاء مخطط الدولة لتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير الواجهة البحرية وتحقيق أقصى استفادة منها، مع الحفاظ على حق المواطنين في الاستمتاع بالبحر باعتباره أحد أهم المقومات التي تتميز بها المدينة.

وأشاد وفد نقابة الصحفيين بخطط ومشروعات التطوير التي تشهدها الإسكندرية، مؤكدًا أهمية المشروعات القومية والتنموية في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

خارطة طريق لإنشاء نادي الصحفيين بالإسكندرية

كما بحث اللقاء ملف إنشاء نادي الصحفيين بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة طريق تتضمن جدولة مديونية النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية للنادي، بالتوافق مع مخطط الدولة لتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية، وبما يحفظ في الوقت ذاته حق المواطنين في التمتع بالبحر والواجهة البحرية.

وأكد المهندس أيمن عطية ترحيبه بوفد نقابة الصحفيين، مشيدًا بالدور الوطني والحيوي الذي تقوم به الصحافة والصحفيون في دعم مسيرة الدولة والانتصار لحقوق المواطنين.

وشدد محافظ الإسكندرية على أهمية وجود صحافة قوية وحرة تسهم في بناء الوعي المجتمعي، وتعريف المواطنين بحجم الجهود والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حرص النقابة على إنجاز مشروع نادي الصحفيين بالإسكندرية بالشكل الذي يليق بأعضاء النقابة، وفي إطار التعاون والتنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية وخطط الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن النقابة ستنسق مع المحافظة في مختلف خطوات المشروع بما يتوافق مع مخطط تطوير المدينة.

ووجّه خالد البلشي الدعوة إلى المهندس أيمن عطية لزيارة مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، وعقد ندوة موسعة مع أعضاء الجمعية العمومية والصحفيين، لاستعراض خطط التطوير والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الإسكندرية بصورة تفصيلية، بما يسهم في التعريف بحجم المشروعات الجاري تنفيذها وفتح نقاش موسع حول مستقبل المدينة وخطط تنميتها.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة الإسكندرية ونقابة الصحفيين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم الصالح العام، ويدعم خطط الدولة للتنمية، ويلبي تطلعات المواطنين والصحفيين في الإسكندرية.