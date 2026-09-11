إغلاق موقع لإنتاج اللقاحات في مدينة درسدن الألمانية بعد 115 عاما

من المقرر أن يتوقف إنتاج اللقاحات في مدينة درسدن الألمانية بعد 115 عاماً، وذلك عقب إعلان شركة صناعة الأدوية "جلاكسو سميث كلاين" يوم الخميس عن خطط لإغلاق منشأتها في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا بحلول منتصف عام. 2028 .

وقال متحدث باسم الشركة إن إنتاج لقاحات الإنفلونزا سيدمج في المستقبل في موقع الشركة في سانت فوي بكندا. وكان السبب المذكور هو انخفاض الطلب العالمي والفائض الحالي في الطاقة الإنتاجية.

وتأسس موقع درسدن، الذي يضم نحو 650 موظفا، في عام 1911 على يد رائد الأعمال كارل أوجست لينجنر- الذي صنع ثروته من غسول الفم - باسم "مصانع المصل الساكسونية ومعهد العلاج البكتيري".

وجرى تأميم الموقع خلال فترة دولة ألمانيا الشرقية السابقة. وبعد إعادة التوحيد، تولت المجموعة البريطانية "سميث كلاين بيتشام" (حاليا جلاكسو سميث كلاين) الإنتاج في عام 1992.

وأعلنت نقابة عمالية عن معارضتها لعملية الإغلاق المزمعة، محذرةً من أن ولاية ساكسونيا قد تخسر وظائف صناعية تتطلب مهارات عالية، وأن ألمانيا قد تفقد خبرات مهمة في مجال انتاج الدواء.

وتنتج شركة "جلاكسو سميث كلاين" لقاحات الإنفلونزا والتهاب الكبد في مصنع درسدن. ووفقا لتصريحات سابقة صادرة عن الشركة، يجري إنتاج مليوني جرعة لقاح أسبوعيا.