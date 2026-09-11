تنفيذ حكم الإعدام الـ15 في فلوريدا هذا العام في رجل ارتكب جرائم قتل

أُعدم رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية أُدين في واحدة من سلسلة جرائم قتل مشتبه بها أصبحت تُعرف باسم "جرائم طريق الخنازير" في تسعينيات القرن الماضي، يوم الخميس، ليصبح الشخص الخامس عشر الذي ينفذ فيه حكم الإعدام في الولاية هذا العام.

وأعلنت وفاة دانيال أوين كوناهان جونيور، 72 عاماً، في الساعة 6:12 من مساء الخميس بعد تلقيه حقنة قاتلة مكونة من ثلاثة عقاقير في سجن ولاية فلوريدا بالقرب من ستارك. وكان قد حكم عليه بالإعدام لاختطاف وقتل ريتشارد ألين مونتجومري خنقا عام 1996، والذي عثر على جثته المشوهة في منطقة حرجية بجنوب غرب فلوريدا حيث عثرت السلطات على رفات ما لا يقل عن ستة أشخاص على مدى ثلاث سنوات.

وكان كوناهان مقيدا بالفعل على نقالة مع وجود أنبوب محقن وريدي في ذراعه عندما أزيحت الستارة عن غرفة الإعدام في الساعة 6 مساء. وكان هناك مستشارا روحيا عند قدميه يصلي طوال العملية.

وسأل رئيس الفريق كوناهان عما إذا كان لديه أي بيان أخير، فأجاب كوناهان: "لا يا سيدي." وبدأ مزيج العقاقير القاتلة بالتدفق في الساعة 6:01 مساء. وبدأ كوناهان يلهث ثم ينتفض لفترة قصيرة قبل أن يهدأ. وبعد عدة دقائق، قام رئيس الفريق بهز كوناهان وناداه بصوت عال لكن لم تكن هناك أي استجابة.

ودخل طبيب غرفة الإعدام في الساعة 6:11 مساء لفحص العلامات الحيوية، وأعلنت وفاة كوناهان بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وأُلقي القبض على كوناهان في يوليو 1996 بعد أن أمضى مسؤولو إنفاذ القانون المحليون وفي الولاية أكثر من عامين في التحقيق في سلسلة من جرائم القتل التي اكتشفت فيها جثث مشوهة ومتحللة في منطقة حرجية بمقاطعة شارلوت، شمال فورت مايرز.