ترامب: سأكون عائقا إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية في الكونجرس

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيكون "عائقا" لأجندة الديمقراطيين إذا فازوا بالأغلبية في الكونجرس.

وفي برنامج "ذا إنجراهام أنجل" على قناة فوكس نيوز قال ترامب: "سأكون عائقاً... سأكون بمثابة حجر عثرة".

وأشار الرئيس إلى أنه ربما يزال قادرا على إبرام صفقات مع الكونجرس.

كما دافع عن وعده بتقديم مدفوعات بقيمة 5 آلاف دولار لكل أمريكي إذا حافظ الجمهوريون على ألأغلبية في الكونجرس، وقال إنه قد لا يحتاج إلى موافقة الكونجرس.

وأضاف أن تحقيق نمو اقتصادي أسرع من شأنه أن يساعد في سداد الدين الوطني البالغ 40 تريليون دولار بمرور الوقت.

يذكر أن وتيرة معدلات النمو في عهد ترامب حتى الآن جاءت أقل مما كانت عليه في عهد سلفه، الديمقراطي جو بايدن.