 ضبط متهمين بسرقة شقة سكنية في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 11 سبتمبر 2026 3:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
النتـائـج تصويت

ضبط متهمين بسرقة شقة سكنية في الإسكندرية

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 2:47 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 2:47 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة محتويات شقة سكنية في منطقة الجمرك.

وقالت وزارة الداخلية إنها رصدت مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحبة الحساب من سرقة محتويات مسكنها بالإسكندرية.

وتابعت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجاري تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من صاحبة الحساب ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك باكتشافها سرقة محتويات شقتها الكائنة بدائرة القسم.

وأضافت الداخلية أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عنصريين جنائيين، وبمواجهتهما أقرا بسرقة محتويات شقة الشاكية على فترات كونها مغلقة منذ 10 أشهر بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضافا بتصرفهما في المسروقات لدى عميلهما سيئ النية تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم.

وأشارت إلى أنه أمكن ضبط تاجر الخردة وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك