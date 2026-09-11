ضبط متهمين بسرقة شقة سكنية في الإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة محتويات شقة سكنية في منطقة الجمرك.



وقالت وزارة الداخلية إنها رصدت مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحبة الحساب من سرقة محتويات مسكنها بالإسكندرية.

وتابعت أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجاري تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من صاحبة الحساب ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك باكتشافها سرقة محتويات شقتها الكائنة بدائرة القسم.

وأضافت الداخلية أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عنصريين جنائيين، وبمواجهتهما أقرا بسرقة محتويات شقة الشاكية على فترات كونها مغلقة منذ 10 أشهر بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضافا بتصرفهما في المسروقات لدى عميلهما سيئ النية تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم.

وأشارت إلى أنه أمكن ضبط تاجر الخردة وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.