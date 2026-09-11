مصرع 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ142 مليون جنيه في حملة أمنية بـ3 محافظات

لقي 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، وأصيب ضابط، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظات قنا وأسيوط وأسوان، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية لجالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدد من المحافظات.

وقالت الداخلية في بيان اليوم، إن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للاتجار بها.

وتابعت أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل عمد – قتل - سلاح - إتجار بالمخدرات – مقاومة سلطات – سرقة " بنطاق محافظات سوهاج، أسيوط، قنا، أسوان، وكذا إصابة ضابط شرطة.

وأضافت الداخلية أنه ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم قرابة 750 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – عدد من الأقراص المخدرة – 107 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وأشارت إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بقرابة 142 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.