ديانا حداد تمزج بين الفصحى والعامية في أحدث أغنياتها

أطلقت الفنانة ديانا حداد، أحدث أغنياتها بعنوان "تقول"، من كلمات العابر وألحانها وتوزيع حسام كامل، وإنتاج شركة "الجازي" للإنتاج الفني، في أول تعاون يجمعهما، بينما تولى ستيف الحكواتي إخراج الفيديو المصاحب للأغنية.

وتقدم ديانا حداد في "تقول" تجربة تجمع بين اللغة العربية الفصحى والدارجة، من خلال كلمات العابر، التي دفعتها إلى خوض تجربة التلحين للمرة الثالثة، بعدما شعرت، بحسب تصريحاتها، بأن طبيعة الكلمات تتطلب لحنا يتناسب مع مضمونها وإحساسها.

وقالت ديانا حداد، في منشور عبر حسابها على "إنستجرام" عن الأغنية: "أغنية فيها من إحساسي وقد تشبه حكاية عايشتوها أو إحساس خبأتوه في قلوبكم، أتمنى أن تصل إلى قلوبكم كما وصلت إلى قلبي وشعرت بها وأنا أغنيها".

وعن تجربتها في تلحين الأغنية، أوضحت: "لا أدعي بأن لدي تجارب كثيرة في مجال التلحين، ولكنني ما أن سمعت كلمات هذه الأغنية التي نظمها العابر ومزج فيها ما بين اللغة الفصيحة واللغة الدارجة بهذه الطريقة المبتكرة حتى شعرت بأنني سأغنيها بهذه الطريقة وبهذا اللحن".

وأضافت أن اللحن جاء بما يلامس إحساس من يعيشون حالة من عدم الإخلاص والوفاء في حياتهم العامة.

وعقب طرح الأغنية عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، أعربت ديانا حداد عن سعادتها بتفاعل الجمهور معها، قائلة: "منذ طرح الأغنية عبر صفحتي على منصة اليوتيوب والأغنية تحصد الإعجاب لأنها مختلفة عما يقدم حاليا، وأتمنى أن تصل إلى جمهوري بالإحساس الذي قدمتها به".