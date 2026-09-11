 محكمة باكستانية تقضي بتعليق قرار طرد طلاب الطب الأفغان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محكمة باكستانية تقضي بتعليق قرار طرد طلاب الطب الأفغان

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 3:17 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 3:35 م

قضت محكمة في باكستان اليوم الجمعة، بعدم طرد لاجئين أفغان يدرسون في مؤسسات تعليمية طبية في البلاد، ما أدى إلى تعليق خطة حكومية كان من الممكن أن تضر بحوالي 200 طالب، من بينهم نساء، يتم منعهم من التعلم بالجامعات والمدارس الثانوية من قبل حكومة طالبان الأفغانية.

وذكر المحامي أسد جمال، أن المحكمة العليا في إقليم البنجاب وسط البلاد علقت خطة للحكومة الباكستانية بطرد طلاب الطب الأفغان بشكل إجباري وفوري.

وكان مجلس الطب وطب الأسنان الباكستاني وهو هيئة تشرف على الدراسات الطبية في البلاد قد طلب الأسبوع الماضي من الكليات والجامعات بدء عملية طرد الطلاب الأفغان.

ورحلت باكستان أكثر من 5ر1 مليون أفغاني يقيمون في البلاد كلاجئين، بعضهم منذ أجيال، بعد وصولهم في أعقاب الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979.


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