تباطؤ معدل نمو مبيعات التجزئة في تركيا لأدنى مستوى خلال 16 شهرا

قال معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة في البلاد سجلت أبطأ وتيرة نمو لها منذ نحو عام ونصف العام.

وارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 4ر10% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعد نموه بنسبة 5ر11% في يونيو السابق عليه. علاوة على ذلك، كانت هذه أبطأ وتيرة نمو منذ مارس 2025، عندما زادت المبيعات بنسبة 3ر10%.

وتباطأ معدل نمو المنتجات غير الغذائية من 0ر17% إلى 1ر14% سنويا، في حين تحسن نمو مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ قليلا من 0ر3%. إلى 2ر3%. وارتفعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 0ر8% مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة قدرها 3ر1% مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت سجلت نموا بنسبة 8ر19% مقارنة بالعام الماضي، وهي وتيرة أبطأ من الارتفاع البالغ 7ر23% في يونيو.

وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 2ر0% في يوليو/تموز، بعد ارتفاعها بنسبة 5ر0% في الشهر السابق عليه.