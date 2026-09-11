 تباطؤ معدل نمو مبيعات التجزئة في تركيا لأدنى مستوى خلال 16 شهرا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تباطؤ معدل نمو مبيعات التجزئة في تركيا لأدنى مستوى خلال 16 شهرا

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 3:13 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 3:13 م

قال معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة في البلاد سجلت أبطأ وتيرة نمو لها منذ نحو عام ونصف العام.

وارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 4ر10% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعد نموه بنسبة 5ر11% في يونيو السابق عليه. علاوة على ذلك، كانت هذه أبطأ وتيرة نمو منذ مارس 2025، عندما زادت المبيعات بنسبة 3ر10%.

وتباطأ معدل نمو المنتجات غير الغذائية من 0ر17% إلى 1ر14% سنويا، في حين تحسن نمو مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ قليلا من 0ر3%. إلى 2ر3%. وارتفعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 0ر8% مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة قدرها 3ر1% مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت سجلت نموا بنسبة 8ر19% مقارنة بالعام الماضي، وهي وتيرة أبطأ من الارتفاع البالغ 7ر23% في يونيو.

وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 2ر0% في يوليو/تموز، بعد ارتفاعها بنسبة 5ر0% في الشهر السابق عليه.


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