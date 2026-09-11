الحوثي: سيطرنا على 6 مديريات بتعز والحديدة والملاحة أمنة باستثناء سفن السعودية

قالت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، إن قواتها سيطرت على 6 مديريات في محافظتي تعز والحديدة غربي البلاد، بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، ضمن عملية عسكرية أطلقتها في 3 سبتمبر الجاري، معتبرة أن الملاحة البحرية آمنة لجميع الشركات باستثناء السفن السعودية.

جاء ذلك في بيان مصور للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول.

وقال "سريع" إن قوات الجماعة أطلقت في 3 سبتمبر الجاري عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم "والله أشد بأسا وأشد تنكيلا"، من عدة مسارات، بهدف طرد تحشيدات القوات المناوئة لها من بعض مديريات الساحل الغربي.

وأضاف أن العملية أسفرت عن "طرد" هذه التحشيدات من "6 مديريات في محافظتي تعز والحديدة، بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع".

ولم يذكر المتحدث أسماء تلك المديريات التي ادعى أنها "أصبحت آمنة ومستقرة"، غير أن مصادر إعلامية ومحلية يمنية متطابقة تحدثت خلال اليومين الماضيين عن سيطرة الحوثيين في الحديدة على مديريتي حيس والخوخة، وفي تعز على مديريتي المخا وذباب ومعظم مساحة مديريتي الوازعية ومقبنة.

كما ادعى "سريع" في بيانه، أن قوات الجماعة "استهدفت 7 فرق عسكرية" تابعة للقوات المناوئة لها، تضم "38 لواء عسكريا"، ما أسفر عن "قتل وإصابة وأسر المئات من منتسبيها".

وادعى أيضا أن العملية أدت إلى "تحرير عدد من أسرى الجماعة المحتجزين منذ سنوات في الساحل الغربي".

ومواصلا ادعاءاته، قال "سريع" إن قوات الجماعة "تمكنت من تنفيذ 32 عملية تصد للطائرات الحربية" و"أسقطت 9 منها".

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، قال متحدث الحوثيين: "نؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية".

وفي بيانه، زعم المتحدث أن التحشيدات التي واجهتها قوات جماعته في المديريات الست "سعودية"، وهو وصف باتت الجماعة تطلقه على القوات الحكومية في اليمن، رغم نفي الرياض وجود أي قوات لها على الأرض هناك، وتأكيدها أن دورها يقتصر على دعم قوات الحكومة الشرعية وتأمين حدودها.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي أو القوات الحكومية اليمنية بشأن ما ورد في بيان الحوثيين حتى الساعة 14:10 ت.غ.

وشهدت خريطة السيطرة الميدانية في اليمن تغيرات خلال الأيام الماضية، مع تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو الماضي، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

وبات الحوثيون، وفق إعلانهم، يسيطرون على كامل محافظة الحديدة، كما تقدموا غربي محافظة تعز وسيطروا على مدينة المخا ومينائها المطل على البحر الأحمر، ووصل تقدمهم إلى مناطق قريبة من مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الدولية.

في المقابل، حققت القوات الحكومية تقدما في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية واقتربت من مدينة الحزم، مركز المحافظة، فيما تتواصل مواجهات في جبهات مأرب والبيضاء والضالع.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.