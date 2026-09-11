مستشار المرشد الإيراني: نهنئ الحوثيين على الانتصار الكبير

هنأ مستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر، الحوثيين في اليمن على ما وصفه بـ"الانتصار الكبير"، قائلا إنه "أثبت مجددا أنه لا يُمكن شراء الأمن".

ووجه مستشار المرشد محمد مخبر التهنئة إلى أنصار الله عبر منشور علي حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، معتبرا التطورات الأخيرة في باب المندب إنجازا مهما.

و ذكرت مصادر حكومية وشهود عيان يوم الجمعة، أن حركة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران سيطرت على بلدة ساحلية إستراتيجية وجزيرة بمضيق باب المندب في اليمن.

وسيطر الحوثيون على بلدة ذو باب اليمنية، الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب، وجزيرة بريم/ميون التي تقسم المضيق إلى ممرين ملاحيين، بحسب مصادر حكومية وشهود عيان. ويمنحهم الموقعان وجودا استراتيجيا عند أحد أهم ممرات الملاحة العالمية.

وقال مسئولون لوكالتي رويترز وفرانس برس، إن زوارق لمقاتلين حوثيين مسلحين وصلت إلى جزيرة بريم/ميون التي تقسم المضيق إلى ممرين ملاحيين، بعد انسحاب القوات الحكومية منها الخميس.

فيما ذكرت رويترز، أن التقدم الخاطف للحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر اليمني هذا الأسبوع جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني الذي يسعى إلى فتح جبهة جديدة في حرب إيران مع الولايات المتحدة، وذلك وفقا لمصادر حكومية يمنية وإيرانية وإقليمية.