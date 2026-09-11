طهران: عُمان تستضيف الاثنين اجتماعا وزاريا لدول الخليج حول أمن هرمز

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، عقد اجتماع إقليمي على مستوى وزراء الخارجية تستضيفها سلطنة عمان، الاثنين، بمشاركة 8 دول مطلة على الخليج.

وأوضح بقائي في تصريح صحفي أن بلاده ستنظم اجتماعا إقليميا بمشاركة الدول المطلة على الخليج، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكر بقائي أن الاجتماع سيعقد يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر الجاري على مستوى وزراء الخارجية، بضيافة عمان، وبمشاركة إيران والعراق وبقية الدول المطلة على الخليج.

وأفاد بأن الاجتماع سيناقش إلى جانب القضايا الإقليمية الأخرى، نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز.

وأكد بقائي أن إيران تبذل جهودا لضمان الأمن في مضيق هرمز، مشددا على أنه لا يمكن ضمان سلامة السفن في المضيق طالما استمر الحصار البحري والتدخلات الأمريكية.

والاثنين الماضي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، أن اتفاقا مع سلطنة عمان بشأن ممر جديد في مضيق هرمز خاضع مدخله ومخرجه لسيطرة إيران سيُوقع خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك تحت وطأة تبادل الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، في ظل انسداد مسار المفاوضات بينهما، جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.