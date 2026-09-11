 ثلاثية في شباك سلوفان تمنح فيران توريس جائزة الأفضل في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ثلاثية في شباك سلوفان تمنح فيران توريس جائزة الأفضل في دوري الأبطال

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 6:41 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 6:41 م

حصد الإسباني فيران توريس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026-2027، بعد تألقه اللافت مع الفريق الباريسي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تتويج توريس بالجائزة، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، مؤكدًا اختيار المهاجم الإسباني أفضل لاعب في الجولة الافتتاحية من منافسات البطولة.

وجاء تتويج توريس بعدما سجل 3 أهداف خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام سلوفان براتيسلافا، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليسهم بصورة مباشرة في الانتصار الكبير الذي حققه فريقه.

وحقق باريس سان جيرمان فوزًا عريضًا على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويواصل توريس بهذا الأداء تأكيد حضوره الهجومي القوي، بعدما لعب دورًا بارزًا في انطلاقة فريقه القارية بالموسم الجديد.


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