الهلال يحسم موقف بونو وسامرفيل قبل مواجهة التعاون في الدوري السعودي

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تترقب جماهير الهلال موقف الثنائي المغربي ياسين بونو والهولندي كريسينسيو سامرفيل من المشاركة أمام التعاون، في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن الجهاز الفني للهلال سيحدد مدى جاهزية بونو وسامرفيل للمشاركة في اللقاء عقب المران الأخير للفريق، اليوم الجمعة، على أن يتقرر بعدها إمكانية دخولهما قائمة المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني قد يستدعي الفرنسي سايمون بوابري إلى قائمة الفريق المسافرة، في حال تعذر لحاق سامرفيل بالمواجهة المرتقبة أمام التعاون.

وكان الثنائي قد خضع لفحوصات طبية عقب الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة نيوم، الإثنين الماضي.

وتعرض بونو لآلام في العضلة الخلفية أثناء عمليات الإحماء، ليتم استبعاده من المباراة قبل انطلاقها، بينما شارك سامرفيل في اللقاء كاملًا رغم شعوره بشد خفيف في العضلة الأمامية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، ويسعى إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في صدارة المسابقة.