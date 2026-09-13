قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن نسبة التعثر في نشاط التمويل الاستهلاكي 1.16%، وفقا للبيانات المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشددا أنها "نسبة ضئيلة جدًا" وتقع دون السقف الرقابي المقبول والمحدد بـ 3%.

وشدد خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر MBC" مصر" على عدم حدوث أي مشكلة في السوق حتى اليوم، طالما لم يتم تجاوز هذه النسبة، موضحا أن المفهوم القديم لكلمة "استهلاك" كان يصنف الموبايل والتلفزيون والثلاجة والسيارة كأوجه ترفيهية، ولكن التطور المجتمعي جعل السلع المعمرة "أساسيات لا يمكن لأحد الاستغناء عنها" كالبوتاجاز والثلاجة والغسالة.

وأوضح بأن إطلاق وصف الاستهلاك جعل البعض ينظر إلى هذه الاحتياجات نظرة "ترف"، مشيرا إلى أن منظومة التمويل "ليست متروكة" ولا تُمنح القروض عشوائيا.

وأضاف ان التمويلات تخضع لمعيار "عبء الدين"، لافتا إلى أن فحص "الآي سكور" يحدد ما تبقى للعميل من التزامات.

ونوه أن البنوك تُطبق "الآي سكور"، بنسبة 100% الذي يُظهر جميع الالتزامات المالية على العميل ويقلل المخاطر الائتمانية بنسبة كبيرة، لا سيما أن نسبة الاقتطاع 40% فقط من الدخل وتلتزم بترك 60% ليعيش بها المواطن.