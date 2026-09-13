التعليم العالي: موقع التنسيق مفتوح وقد نمد مرة أخرى لحين حصول طلاب المعادلة على شهاداتهم

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجّه بمد فترة التقديم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية 2026-2027 حتى 17 سبتمبر الجاري.

وخلال مداخلة هاتفية على برنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، أوضح عبدالغفار أن هذا القرار جاء حفاظًا على مصالح الطلاب، ولإتاحة الفرصة أمام من لم يتسلموا شهاداتهم لاستكمال إجراءات التقديم.

وذكر احتمالية تمديد فترة التقديم على الموقع الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية مرة أخرى، وحتى حصول الجميع على شهاداتهم، مؤكدًا: «الفرصة متاحة وموقع التنسيق مفتوح».

وأضاف أن تأخر هؤلاء الطلاب عن التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق وتقديم شهاداتهم، لن يؤدي لعدم تكافؤ في فرص توزيعهم على الجامعات والمعاهد الحكومية، نافيًا ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

وأكمل: «المنافسة بتكون مع جميع زملائه أيا كان التوقيت الذي تم فيه التنسيق.. الجميع له ذات الفرص وفقًا للقواعد والنظم المتبعة في التنسيق».

وأشار إلى أن مكتب التنسيق بجامعة القاهرة مفتوح أمام طلاب الشهادات المعادلة فور استلامهم لها، للمراجعتها والتأكد من صحة الأوراق المطلوبة.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، حتى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026.

ويأتي مد فترة التقديم لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتسلموا شهاداتهم لاستكمال إجراءات التقديم