رئيس جامعة المنيا يبحث مع رئيس كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو آفاق التعاون الطبي

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار حرص الجامعة على توسيع نطاق شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والأكاديمية العالمية ذات المكانة المرموقة، بما يدعم تطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي والارتقاء بالمهارات المهنية لأعضاء هيئة التدريس والأطباء، التقى مساء اليوم، يرافقه الدكتور حسام رمضان، مسؤول التعاون الدولي بالجامعة، بالبروفيسور هاني عتيبة، رئيس كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو، ونائب رئيس الكلية، ووفد من الأطباء والأساتذة بالكلية، وذلك على هامش مشاركة جامعة المنيا في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السادس والثلاثين لرابطة التعليم الدولي الأوروبية (EAIE) بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وأوضح في بيان أن اللقاء تناول بحث آليات بناء شراكة مؤسسية بين جامعة المنيا وكلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو، والاستفادة من الخبرات الدولية المتراكمة للكلية في مجالات التعليم والتدريب والتقييم المهني الطبي، إلى جانب بحث فرص التعاون في تدريب الأطباء وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الأساتذة والخبرات العلمية والمهنية، وتنظيم البرامج والأنشطة التدريبية المشتركة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة للكلية في مجالات التطوير المهني المستمر.

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في إتاحة عقد امتحانات الزمالة المهنية التابعة للكلية بجامعة المنيا، بما يسهم في توفير فرص أوسع للأطباء المصريين وأطباء صعيد مصر للتقدم للاختبارات المهنية الدولية، والاستفادة من البرامج والمعايير العالمية التي تطبقها الكلية في مجالات التقييم والتأهيل الطبي، مع بحث المتطلبات والإجراءات المنظمة لذلك، تمهيدًا لاستكمال أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وأكد فرحات أن جامعة المنيا تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز علاقاتها الدولية مع المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية المرموقة، خاصة في المجالات الطبية، انطلاقًا من حرص الجامعة على إتاحة فرص نوعية للتطوير المهني والتدريب المتخصص لأطبائها وأعضاء هيئة التدريس، وربطهم بأحدث المعايير والممارسات الدولية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومستوى التعليم والتدريب الطبي داخل الجامعة.

وأشار رئيس جامعة المنيا إلى أن التعاون مع كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو يمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الكوادر الطبية بالجامعة، سواء من خلال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في التقييم والاعتماد والتطوير المهني، مؤكدًا تطلع الجامعة إلى تحويل نتائج اللقاء إلى برامج ومشروعات تعاون ملموسة تخدم الأطباء والطلاب والمنظومة الطبية بجامعة المنيا، وتدعم توجه الجامعة نحو تعزيز حضورها وشراكاتها الدولية.

ومن جانبه، رحب البروفيسور هاني عتيبة بالتعاون مع جامعة المنيا، مؤكدًا أهمية بناء جسور للتواصل والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والطبية في مصر، وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم تطوير التعليم والتدريب الطبي والارتقاء بمستويات الممارسة المهنية، مشيرًا إلى أن الكلية تمتلك خبرات طويلة في مجالات التعليم والتدريب والاختبارات المهنية، وتحرص على توسيع نطاق تعاونها الدولي.

ويأتي اللقاء في ضوء المكانة التاريخية والمهنية المتميزة التي تتمتع بها كلية الأطباء والجراحين الملكية بجلاسكو، والتي تأسست بموجب ميثاق ملكي من الملك جيمس السادس ملك اسكتلندا في 29 نوفمبر 1599، وتعد من أعرق المؤسسات الطبية المهنية في العالم، حيث تتمثل رسالتها في تطوير التعليم والتدريب، ورفع المعايير المهنية من خلال التقييم والاختبارات، والإسهام في تحسين جودة الرعاية الصحية على المستوى الدولي.

وتتميز الكلية بطبيعتها متعددة التخصصات، إذ تجمع تحت مظلتها الأطباء والجراحين وجراحي الأسنان، إلى جانب تخصصات طب السفر وطب القدم، وتضم مجتمعًا دوليًا يزيد على 15 ألف عضو وزميل حول العالم، بما يعكس امتدادها المهني والعلمي الواسع.