مسؤول سابق في سي آي ايه قد يتجنب محاكمة علنية بعد اتهامه بالسرقة

توصل مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)،عثر بحوزته على سبائك ذهبية بقيمة 40 مليون دولار في منزله، إلى اتفاق إقرار بالذنب مبدئي بعد اتهامه بالسرقة جراء تضخيم راتبه بشكل احتيالي، وفقا لسجلات المحكمة.

ومدد قاض اتحادي يوم الجمعة الموعد النهائي لتوجيه لائحة اتهمام رسمية ضد المدعى عليه ديفيد جيه روج حتى 8 أكتوبر ، مما يتيح الوقت للمدعين الاتحاديين ومحاميته لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الإقرار بالذنب وتجنب محاكمة علنية قال الطرفان إنها قد تفضي إلى نزاعات قضائية معقدة وتتسبب في الكشف عن معلومات سرية.

ولم توضح وثيقة مشتركة قدمت إلى المحكمة يوم الخميس من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي ومحامية روج تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب المبدئية.

ووجهت إلى روج تهمة سرقة أموال عامة في مايو ووجهت إليه اتهامات بالمطالبة والاحتيال بـ 744 ساعة إجازة عسكرية في بطاقات وقته بعد تسريحه بشكل مشرف من البحرية عام 2015، وبتضخيم راتبه عن طريق الادعاء كذباً بحصوله على درجات علمية من جامعة كليمسون في ولاية كارولاينا الجنوبية ومعهد رينسيلار للعلوم التطبيقية في نيويورك، وفقا لإفادة خطية قدمها عميل في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إلى المحكمة.

وكشفت الوثيقة نفسها أيضاً أن المحققين فتّشوا منزل روج وضبطوا نحو 300 سبيكة ذهبية تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو مليوني دولار من العملة الأمريكية ونحو 35 ساعة فاخرة.