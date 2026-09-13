متحدث الصحة: مفيش دولة عملت كده كل 3 أيام إما بتسلم مشروع أو بتبدأ في مستشفى جديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة السكان والمتحدث باسم الوزارة ، إن المواطن لا يعيش في لغة الأرقام والإحصاءات، مشيرا إلى أن الصحة أصبحت على رأس أولويات الدولة.

وأضاف خلال برنامج "مساء DMC" المذاع عبر "DMC" مساء السبت، أن التغيرات التي طرأت منذ عام 2014، تمثلت في سرعة إسعاف الأطفال، وإنهاء معاناة الآباء الذين انتظروا لعامين في قوائم انتظار جراحات القسطرة، وسرعة تشخيص السيدات في أورام الثدي، وتأمين أسرة الرعاية المركزة لمن يحتاجها.

وشدد أن "كل ذلك هو التغيير الحقيقي الذي حدث منذ 2014 إلى 2026 وعلى مدار 12 عاما مضت"، مشيرا إلى أن مبدأ الدولة كان "نحن لا ننفق على الصحة، ولكن نحن نستثمر في الصحة".

وأوضح أن الإنفاق على البنية التحتية للقطاع الصحي منذ 2012، شملت تنفيذ 1309 مشروعات سواء البناء الجديد، أو التأهيل، أو رفع الكفاءة، والتوسعة لزيادة السعة الاستيعابية للمنشآت الطبية، بتكلفة إجمالية قاربت 43 مليار جنيه.

وأضاف أن الحساب الإحصائي لإجمالي المشروعات يوضح أن الدولة كانت تبدأ في مشروع صحي جديد أو تسلم آخر كل 3 أيام، قائلا: "إحنا قسمنا قسمة بسيطة: 1309 على 12 سنة، ده معناها إن الدولة كل 3 أيام يا إما كانت بتبدأ في مشروع جديد، يا إما بتسلم مشروع.. والحقيقة إن مفيش دولة عملت كده، إما أسلمك مستشفى جديد، أو أبدأ في مستشفى جديد، أو أطور مستشفى قديم كل 3 أيام".

وأكد أن صحة المواطن تمثل "جزءا أساسيا من الأمن القومي لمصر"، موضحا أن حجم الإنفاق المالي يعد أمرا هاما إلا أن الأهم يكمن في توجيه هذا الإنفاق إلى مساره السليم والمكان الصحيح لتحقيق المردود المطلوب.