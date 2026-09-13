 السعودية: إصابة شخصين بمقذوف أطلق من قبل جماعة الحوثي على جازان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: إصابة شخصين بمقذوف أطلق من قبل جماعة الحوثي على جازان

د ب أ
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 7:47 ص | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 7:47 ص

 أعلنت السعودية مساء السبت إصابه شخصين بمقذوف أُطلق من قبل جماعة الحوثي  في اليمن، على محافظة الطوال بمنطقة جازان (جنوب غرب) المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بأنه في يوم السبت، باشر الدفاع المدني في محافظة الطوال بمنطقة جازان (جنوب غرب) المملكة سقوط مقذوف تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه إصابتان، وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات".

وشدّد المتحدث "على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وأعلن الدفاع المدني السعودي في وقت سابق من يوم السبت زوال الخطر عن خميس مشيط والطائف وشرورة (على الحدود مع اليمن)، مؤكدا أهمية استمرار المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنه حفاظًا على سلامتهم.

ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد الميداني الأخير بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، والذي تخللته هجمات حوثية استهدفت مواقع داخل المملكة.


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