مودي وشي جين بينج يسعيان لإنهاء التوترات عبر إيجاد حل للنزاع الحدودي

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أعلنت الحكومة في نيودلهي أن الهند والصين تسعيان للوصول إلى حل مقبول للطرفين لنزاعهما الحدودي، بالتزامن مع اجتماع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة بريكس في العاصمة الهندية اليوم السبت.

ووفقا لوزارة الخارجية الهندية، أكد مودي لشي أن السلام والاستقرار في المناطق الحدودية بين البلدين يمثلان أساساً جوهرياً للمضي قدماً في تطوير العلاقات الثنائية.

وتعد هذه أول زيارة يجريها شي إلى الهند المجاورة منذ سبع سنوات.

يذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد توتراً منذ المناوشات الحدودية التي وقعت عام 2020.

وتتنازع القوتان النوويتان منذ فترة طويلة على أراضٍ واقعة في سلسلة جبال الهيمالايا، والتي تعتبرها بكين جزءاً من جنوب التبت، بينما تعدها نيودلهي جزءا من ولاية أروناتشال براديش الواقعة في شمال الهند.